Mais um assassinato é registrado em CM

Campo Mourão registrou na noite deste domingo, o terceiro homicídio de 2020, cerca de 48 horas após o segundo assassinato, ocorrido na noite de sexta-feira (31). O crime ocorreu por volta das 21h de hoje, na rua Tarumã, na Vila Cândida.

A vítima foi identificada por Julio Antonio Giovanelli, 20 anos, baleada na coxa por uma pistola de 9mm. Segundo as informações, Giovanelli foi baleado na rua e saiu correndo, na tentativa de escapar do criminoso.

Foram vários disparos. Moradores ouviram os tiros e uma pessoa saiu na rua e acompanhou as marcas de sangue na calçada, até encontrar o rapaz caído no quintal de uma residência, onde ele pulou na tentativa de fugir do atirador.

A Polícia Militar e o Samu foram acionados. A vítima ainda respirava, mas morreu durante o atendimento na ambulância. O autor do crime esta foragido.

Na sexta-feira, o adolescente Maykon Espíndola Ostapechemn, 16 anos, foi morto a tiros no Lar Paraná. O crime ocorreu na rua Dourados.