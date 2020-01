Unimed Atletismo Campo Mourão começou o ano em alto nível

A primeira competição de 2020 foi a Copa Brasil Caixa de Cross-country, realizada na cidade de Serra/ES, no sábado, 18, com ótimos resultados para os atletas mourãoenses. Vitor de Oliveira conquistou a terceira colocação na categoria sub-20, Jessica Ladeira, quarta colocação no adulto feminino, Vinicius Machado Salvadego foi o décimo terceiro lugar no sub-18 e Lucas Luan Canuto, vigésimo na categoria adulta.

Importantes resultados para a equipe do técnico Paulo César Costa que começa um novo com novos atletas, novas competições, mas buscando sempre medalhas para Campo Mourão, como tem acontecido em quase 30 anos de excelência a frente da modalidade no município.