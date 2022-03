Festival de Atletismo nesta quarta e quinta em CM

O município de Campo Mourão realiza nesta quarta e quinta-feira, dias 30 e 31 de março, o 24º Festival Vanderlei Cordeiro de Lima de Atletismo, no Estádio Municipal Roberto Brzezinski. O evento é realizado pela Fundação de Esportes (Fecam) e o Instituto de Atletismo (IACM), em parceria com o Núcleo Regional de Educação e Secretaria Municipal de Educação.

Todos os estabelecimentos de ensino do município e região foram convidados a participarem do Festival, cujas inscrições foram encerradas nesta segunda-feira (28). A FECAM também vai colaborar com o transporte para quem necessita e solicitou por ofício. O ex-atleta olímpico que dá o nome ao festival, Vanderlei Cordeiro de Lima, estará presente.

Podem participar do Festival alunos entre 8 a 17 anos, divididos em suas respectivas categorias para as várias modalidades de provas. Os três primeiros colocados de cada prova serão premiados com medalhas e os três melhores classificados de cada categoria receberão troféu. O campeão geral será contemplado com um kit esportivo.