PM prende em Mato Rico autores de homicídio em Campo Mourão

A Polícia Militar prendeu nesse fim de semana, um adolescente de 17 anos e um rapaz de 19, os quais confessaram a autoria do assassinato de Marcos Diogo Valin, 39 anos, ocorrido na madrugada de sexta-feira, em Campo Mourão.

A vítima foi morta com pelo menos oito golpes de faca, na residência em que ele havia alugado há cerca de uma semana para algumas pessoas, na rua Tico Tico, no jardim Tropical.

No terreno, a vítima mantinha duas casas: ele morava nos fundos e o imóvel da frente havia alugado. Na madrugada do crime, o homem estaria bebendo com os próprios inquilinos, quando ocorreu um desentendimento entre eles.

Ao serem detidos em Mato Rico, os dois jovens não demonstraram arrependimento, segundo o sargento Moraes, do destacamento de Mato Rico.

“O adolescente disse que faria tudo de novo. Eles contaram que a vítima havia fumado crack, e eles, cocaína, quando ocorreu uma discussão. Usando uma faca, acabaram matando a vítima com vários golpes”, contou o sargento. A dupla foi encaminhada para a delegacia de Campo Mourão.