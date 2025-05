“Projeto Viola Viva, Viva Viola” leva Orquestra Viola no Campo em turnê por municípios da Comcam

Além de Campo Mourão mais 5 municípios foram contemplados com a realização de oficinas de viola e apresentação da Orquestra Viola no Campo que neste ano completa 11 anos de sua fundação.

Iniciou em 2013 com o nome de Grupo Viola no Campo idealizado e coordenado pelo professor Arthur Rovida que ficou à frente até 2017. Neste ano, Rovida passou no concurso do Instituto Federal e foi trabalhar na cidade paranaense de Jaguariaíva, na região dos Campos Gerais.

Em 2018, para não deixar o grupo acabar, França Nery assumiu a coordenação e José Carlos Pereira como vice elevando para Orquestra Viola no Campo com o projeto de divulgar e resgatar a música raiz sertaneja e, principalmente o resgate da viola caipira em nossa região.

Além das duas edições do “Projeto Viola Viva, Viva Viola” pela Lei Rouanet, a Orquestra Viola no Campo também já teve um projeto aprovado pelo FEPAC com aulas ministradas a alunos dos Colégios Vinícius de Moraes e Ivone Castanharo.

Atualmente a Orquestra Viola no Campo conta com 18 violeiros e violeiras, dos quais participam adolescentes de 13 e 17 anos, jovens, adultos e idosos, cujo o mais velho tem 74 anos.

Para este ano, além da turnê por seis cidades com apresentações da Orquestra Viola no Campo, serão ministradas oficinas para iniciantes em cada uma delas.

Esta 2ª edição do “Projeto Viola Viva, Viva Viola” contempla ainda, junto com o FEMUCIC, em setembro, a oficina de viola durante quatro dias com o Maestro da Orquestra Paulistana de Viola Caipira, Rui Torneze e uma oficina de Canto Caipira, de dois dias com a professora Juliana Satiko.

A Orquestra Viola Caipira, que agora é fomentada pelo Instituto São José de Viola Caipira, realiza seus ensaios às sextas-feiras, às 19h45, na Casa da Cultura. Interessados entrar em contato pelo WhatsApp (44) 99151-6442.