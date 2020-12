Campo Mourão é 12º melhor atletismo adulto do Brasil

A equipe de atletismo de Campo Mourão conquistou a 12ª colocação no Troféu Brasil Adulto de Atletismo, realizado no final de semana em São Paulo (SP). A competição nacional contou com a participação de 74 equipes. O atleta Lucas Carvalho levou o ouro nos 200 e nos 400 metros rasos.

Flavia Maria foi a 5ª colocada nos 800 metros rasos, Helen Spadari ficou com o 4º lugar nos 3.000 metros com obstáculos e Jessica Ladeira levou o 4º lugar nos 10.000 metros rasos e 6º nos 5.000 metros rasos. Participaram ainda da disputa representando Campo Mourão os atletas Lucas Canuto, Pedro Roberto de Palma e Elysle da Silva.

A competição, que é considerada a maior interclubes da América Latina, foi realizada no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo.

Lucas Carvalho, além de vencer a prova dos 200 metros rasos, obteve a melhor marca brasileira, sul americana e a 15ª melhor do mundo. Nos 400 metros, ele foi tricampeão nesta competição. Lucas é atleta Geração Olímpica do Paraná. “São resultados que nos orgulham e nos motivam a seguir fortes com a realização deste trabalho na modalidade atletismo em nossa cidade”, informa o técnico Paulo Cesar da Costa, o Paulinho.

A equipe mourãoense é mantida pelo Município de Campo Mourão, por meio da Fundação de Esportes (Fecam), com patrocínio da Ligue, Integrado, Unopar, Dr. Fernando Capelli, Clinisport, Dr. Artur Andrade, Nota Paraná, Assercam, SNT, Unimed, Núcleo Regional de Educação, Confederação Brasileira de Clubes (CBC) e Depósito Marinho.