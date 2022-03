Atletismo Sub 20 bate recordes e traz 14 medalhas de Cascavel

A equipe de Atletismo Iacm/Fecam/Assercam participou neste fim de semana do Campeonato Paranaense Sub 20 de Atletismo, em Cascavel e volta para Campo Mourão com excelentes resultados. Foram 14 medalhas conquistadas e recordes batidos, o que garantiu o 3º lugar geral na competição.

A atleta Gabrielly Cristina dos Santos quebrou o recorde do campeonato na prova de 10 mil marcha atlética e Marya Izabella Bottega o recorde no lançamento do disco.

No individual feminino os resultados foram: Kauane de Miranda (1ª 100 c/barreiras e 2ª salto em altura e heptatlo); Carolayne Vitoria da Silva (1ª nos 3000m rasos e 3.000 c/obstáculos e 2ª nos 5.000m rasos); Marya Ixabella Bottega (1ª lançamento do disco, 7ª lançamento do martelo e 4ª arremesso do peso); Gabrielly Cristina dos Santos (1ª 10.000 marcha atlética) Kimberley Justiniano Dias (4ª lançamento dardo e 6ª arremesso do peso).

No masculino Tailo Gabriel foi 1º em lançamento do dardo e Lucas Edvaldo Noberto 1º em salto em altura e decatlo. João Lucas Dalla Villa ficou em 2º no salto em distância e salto triplo e 4º no salto em altura.

Jonas Sabino Vilarinho (6º salto em distância) e Vitor Oliveira de Souza (2º lançamento do disco e 1º arremesso do peso).

