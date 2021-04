Corpo carbonizado na região é identificado pelo IML

O Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão identificou o corpo do jovem encontrado morto e carbonizado, no fim de semana em uma estrada rural, às margens da PR-082, entre Engenheiro Beltrão e Fênix. Trata-se de Jonas Floriano de Sales, 23 anos, morador em Engenheiro Beltrão, e com diversas passagens no meio policial.

O corpo foi localizado embaixo de uma árvore, próximo ao Rio da Várzea. Conforme as informações da Polícia Civil de Engenheiro Beltrão, Sales esteve preso na cadeia daquela comarca entre março de 2019 e janeiro de 2021, pelo crime de homicídio.

“Ele foi o autor de um crime na praça da igreja, onde um andarilho foi morto com uma tijolada na cabeça. Depois que saiu da cadeia teve várias outras passagens, sempre dando muito trabalho para a Polícia Militar”, disse o investigador Daniel.

O IML constatou também que o rapaz foi vítima de disparos de arma de fogo na cabeça. Para a Polícia Civil, ele foi assassinado em outro local e o corpo foi levado pelo criminoso até as margens da PR-082, onde foi queimado. Após ter saído da cadeia, em janeiro, ele teria praticado diversos outros crimes na cidade,