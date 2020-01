Atletismo mourãoense estreia em 2020 na Copa Brasil no Espírito Santo

O Unimed Campo Mourão Atletismo já está de volta às competições oficiais. A estreia em 2020 será na Copa Brasil de Cross country, que acontecerá em Serra no estado do Espírito Santo no dia 18 de janeiro.

Serão seis atletas de Campo Mourão que participarão do torneio – Dheniffer Fernandes, Lucas Luan Canuto, Jessica Ladeira, Vinicius Machado, Vitor Hugo e Graziele Zarri – , mais o técnico Paulo Cesar Costa.

“Será uma prova de fogo logo na estreia da temporada. Uma competição de grande índice técnico. Vamos em busca de uma ótima participação” afirmou o técnico mourãoense, que também agradeceu o apoio da prefeitura de Campo Mourão, através da FECAM no deslocamento dos atletas até a competição.

A competição contará com a participação de 277 atletas de 40 clubes de todo o Brasil e tem como objetivo classificar os três primeiros colocados para o Pan-Americano que será realizado em fevereiro, em Victoria no Canadá.