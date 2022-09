Homem é preso por agredir a ex-companheira, em Araruna

Um homem de 39 anos, acusado de agredir e ex-namorada, foi preso pela Polícia Militar, por volta das 23h desse domingo, 25, em Araruna. A prisão ocorreu após a mulher procurar o Hospital Municipal.

A vítima disse que durante a noite o ex-companheiro ligou para que ela fosse até a casa dele para conversar, pois seu interesse era reatar o relacionamento.

Ela foi até a residência dele, porém, em determinado momento o homem se exaltou e começou a agredir a vítima com socos nas costas e na cabeça e também chegou a bater a cabeça dela contra a parede.

Como o portão estava fechado, a mulher precisou pular o muro para se livrar do agressor. Ela procurou ajuda no hospital e a PM foi acionada. Uma equipe foi até a casa do acusado e realizou a prisão. Ele foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil em Campo Mourão.