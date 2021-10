Atletismo conquista 26 medalhas e é campeão geral dos JAPs, em Cascavel

A equipe de atletismo de Campo Mourão conquistou 26 medalhas, das quais 9 de ouro, nos 63o Jogos Abertos do Paraná, disputados no fim de semana em Cascavel. O município foi o campeão geral da competição, com o título no feminino e vice-campeonato no masculino. Além do ouro, os atletas trouxeram 7 medalhas de prata e 10 bronzes.

“Campo Mourão vem mantendo a posição de referência na modalidade graças a um trabalho árduo e constante de treinamentos e participação em competições, com apoio da Fundação de Esportes e os patrocinadores”, enfatiza o técnico Paulo Cesar da Costa. Ele lembra que no feminino esse foi o quinto título,

Medalhas de ouro – Jessica Ladeia – 5.000m rasos e 3.000 c/ obstáculos; Kaio Vinícius – 400m rasos; Elysle da Silva/- 5 km marcha atlética; Revezamento 4 x misto; Mikael Antônio – 110 c/ barreiras; Pedro Roberto – 800m rasos; Anderson Rezende – 1.500m; Laiane Gabriele – 400m c/ barreiras.

Medalhas de prata – Helen Spadari – 5000m rasos e 3000c/obstáculos; Alissandra – 1500m rasos; Kauane Miranda – 100c/barreiras; Ester Figueira – 400c/barreiras; Mikael antonio – 400c/barreiras; Flavia Maria – 800m rasos;

Medalhas de bronze – Lucas Carvalho – 400m rasos; Dheniffer Fernandes – 1500m rasos; Laiane Gabriele – 100c/barreiras; Brenda Souza – salto em distância; Noelia Cristina – lançamento do dardo; Nicolas Marques – 100m rasos; Lucas Edvaldo – salto triplo; Uhuru Figueira – 800m rasos; Kaio Vinicius – 800m rasos; Evelyn – 100m rasos.

A equipe de Atletismo tem patrocínio da Fecam através da lei de incentivo ao esporte Municipal e da Assercam, Unimed, Expresso Nordeste, Loterias da Caixa, Comitê Brasileiro de Clubes , Supermercado São José , Clinic sport, Ligue, médico Artur Andrade, Esfiras Tawwab, Unopar , Nota Paraná, Upperfit , Revoltz E-sports Club.