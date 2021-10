Operação Hórus faz grande apreensão de drogas em Querência do Norte

Uma grande quantidade de drogas foi apreendida pela equipe Rotam do 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão, durante a operação Hórus realizada pela base V.I.G.I.A Querência do Norte, juntamente com o Denarc e o Batalhão de Fronteira.

A Rotam de Campo Mourão foi acionada para dar apoio na operação e a apreensão ocorreu na sexta-feira, em um Porto Clandestino.

O Serviço de Inteligência na Base de Querência do Norte recebeu informações de que no local estaria acontecendo o transporte de drogas. Após isso, a Rotam realizou buscas em uma área de mata onde foi encontrado marcas de charrete, e pegadas de cavalo.

Na sequência, em três pontos diferentes, os policiais localizaram vários pacotes de maconha cobertos por uma lona preta e galhos de árvores. No total, foram apreendidos 141 pacotes de maconha, totalizando 1.285 Kg, divididos em aproximadamente 1.410 tabletes.