Atletas mourãoenses do atletismo brilham no GP Caixa, em São Paulo

A equipe de atletismo do Município de Campo Mourão teve dois atletas que participaram do Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo, no final de semana, em São Paulo. Lucas Carvalho foi o campeão da prova dos 400 metros rasos com o tempo de 45’77. Esta competição foi instituída em 1985, passando a fazer parte do Circuito Mundial da Federação Internacional de Atletismo (IAAF) em 1990.

No próximo final de semana acontece o Troféu Brasil Adulto de Atletismo, onde entre cinco e oito atletas da cidade possam estar participando. “Esperamos grandes resultados de atletas da nossa cidade nesta competição, que também terá participação internacional, pois tanto o GP Caixa como o Troféu Brasil são competições que geram índice para os Jogos Olímpicos de Tóquio”, destaca Paulo Cesar da Costa, Técnico da Equipe Mourãoense de Atletismo. São importantes disputas do calendário nacional da modalidade, que estão sendo realizadas seguindo todos os protocolos no que se referem à prevenção da COVID-19.

A equipe mourãoense de atletismo IACM/Fecam/Assercam/Unimed tem o patrocínio das empresas Unimed, Expresso Nordeste, Dr. Artur Andrade, Depósito Marinho, Ligue Telecom, Assercam, Dr. Fernando Capelli, Faculdade Integrado e Unopar.