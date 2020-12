Veículo é tomado de assalto no centro de CM

Bandidos armados tomaram um veículo de assalto, por volta das 21h desse domingo, na avenida Comendador Norberto Marcondes, no centro de Campo Mourão. O proprietário do veículo Chevrolet/Ágile relatou à Polícia Militar que havia acabado de deixar seu filho na casa da ex-mulher, quando foi surpreendido por pessoas que estavam em dois carros.

Um dos homens, segundo ele, desceu com uma arma em punho e anunciou o assalto. Neste momento, segundo as informações apuradas pela PM, a vítima correu, levando consigo a chave do veículo. Ele teria sido seguido por bandidos que estavam em um dos carros.

Ao tomar conhecimento das informações, uma equipe da PM esteve no local e, juntamente com a vítima, foi até a rua onde teria ocorrido o roubo. Foi constatado que o veículo da vítima havia sido levado pelos bandidos. Segundo o proprietário, dentro do veículo havia dois celulares, uma jaqueta de couro e um par de tênis, que também foram levados.