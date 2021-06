Atletas mourãoenses conquistam 4 medalhas internacionais pela seleção brasileira

Os atletas Flávia Maria e Lucas Carvalho representaram bem Campo Mourão na Seleção Brasileira de Atletismo na disputa do Campeonato Sul Americano de Atletismo, disputado em Guayaquil (Equador). Flavia conquistou duas medalhas (prata e bronze) nas provas de 800 metros rasos e revezamento 4 x 400 metros, enquanto Lucas uma ouro e uma prata nas provas de revezamento 4 x 400 e 400 metros rasos .

Os atletas mourãoenses, sob a coordenação do técnico Paulo Cesar da Costa, estiveram entre os cinco paranaenses convocados para a seleção. Outros dois atletas são de Londrina e outro de Maringá. Flavia e Lucas são atletas da geração olímpica do Paraná na bolsa nacional.

“Campo Mourão mostrou mais uma vez a força do Atletismo e isso vem coroar todo um trabalho”, enfatiza o técnico Paulinho. Os atletas Flávia e Lucas ficarão em São Paulo em treinamento para a disputa do Troféu Brasil Adulto, que será realizado de 9 a 13 de junho. Eles vão tentar índice para as Olimpíadas do Japão. “Esperamos ótimos resultados e que os empresários nos patrocinem para manter essa equipe em alto nível”, complementou o técnico.

A equipe de Atletismo de Campo Mourão tem patrocínio da Fecam através da Lei de Incentivo ao Esporte, Assercam, Unimed, Expresso Nordeste, Clinicsport, Médico Artur Andrade, Tawwab Esfiras, Depósito Marinho, Mercado São José, Ligue, Unopar e Nota Paraná.