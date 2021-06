Vacina contra Covid para deficientes permanentes e 2ª dose para forças de segurança nesta terça-feira

Prossegue nesta terça-feira (1º), na Casa da Cultura, até as 16 horas, a vacinação contra Covid-19 para pessoas com deficiência permanente, de 30 a 59 anos. Para receber a vacina, além do cartão SUS, é necessário apresentar documento comprobatório atestado pelo médico.

Também no mesmo horário serão atendidos integrantes das forças de segurança que tomaram a primeira dose da vacina Sinoc no dia 7 de maio e demais pessoas vacinadas em datas anteriores. O atendimento realizado na Casa da Cultura e também pelo sistema drive thru, em frente a Unespar.

Na quarta-feira, dia 2, no período da manhã, a vacinação terá sequência com a segunda dose da Astrazeneca para idosos que tomaram a primeira dose dias 11 e 12 de março (ou antes). À tarde (das 12h30 às 16 horas), primeira dose para pessoas com comorbidades, que devem levar atestado médico.