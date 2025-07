Atletas de Campo Mourão conquistam resultados expressivos nos JEPs, em Foz do Iguaçu

A equipe de atletismo de Campo Mourão teve participação de destaque na etapa estadual dos Jogos Escolares do Paraná (JEP’s), realizada na cidade de Foz do Iguaçu. Representando diversas instituições de ensino do município, os atletas trouxeram conquistas importantes para a cidade, tanto em resultados individuais quanto por equipes.

O Colégio Cívico Militar Dr. Osvaldo Cruz foi campeão na categoria masculina, somando seis medalhas, enquanto o Colégio Estadual de Campo Mourão conquistou o vice-campeonato na categoria feminina, com três medalhas. Os atletas foram acompanhados por professores e técnicos que integram a estrutura de base do atletismo local.

Destaques por Escola:

Colégio Cívico Militar Dr. Osvaldo Cruz

– Gabriel Benicius – campeão no arremesso do peso e 3º no lançamento do disco

– Nicolas Tardivo – vice-campeão no arremesso do peso e lançamento do disco

– João Lucas Fernandes – vice-campeão no salto em distância

– João Vitor Marangoni – 3º lugar nos 800 metros rasos

– Gabriele Yuna – campeã nos 3.000 metros marcha atlética

– Jorge Fernandes – 5º lugar no pentatlo

Colégio Estadual de Campo Mourão

– Taís Venzel – campeã no salto em distância e 4ª no revezamento 4×400 misto

– Thaeme Jacobs – vice-campeã no salto em distância e salto triplo; 4ª no revezamento 4×400 misto

– Vinicius Kendriu Chagas – 4º lugar no pentatlo e no revezamento 4×400 misto

– Thyago Vilarino – 4º lugar no revezamento 4×400 misto

– Jade Vieira – 4º lugar no lançamento do disco

Colégio Cívico Militar Marechal Rondon

– Fernando Perez – campeão no lançamento do disco

– Renato Almeida – campeão nos 5.000 metros marcha atlética

– Letícia Dominelli – campeã no lançamento do disco

Colégio Cívico Militar Olavo Bilac de Peabiru

– Isadora Fiorini – campeã no lançamento do dardo

O desempenho expressivo reforça o trabalho de base desenvolvido no município. O atletismo de Campo Mourão é mantido pela Prefeitura Municipal, por meio da Fundação de Esportes de Campo Mourão (FECAM), com a parceria do Instituto do Atletismo de Campo Mourão (IACM) e da Associação dos Servidores Municipais de Campo Mourão (ASSERCAM), além do apoio de empresas locais, por meio de projetos esportivos incentivados.

Para o técnico da equipe mourãoense de atletismo, Paulo Cesar da Costa (Paulinho), os resultados são reflexo do trabalho coletivo e da seriedade no fomento ao esporte de base. “É gratificante ver nossas escolas e atletas sendo destaque em uma competição estadual tão importante. Isso mostra que os investimentos em esporte, formação e acompanhamento técnico fazem a diferença na vida dos nossos jovens”, destacou.