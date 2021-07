Atleta mourãoense é campeã no Peru e traz duas medalhas internacionais

Terminou no sábado o Campeonato Sulamericano de Atletismo Sub-20, realizado em Lima, no Peru. Destaque para a atleta do Campo Mourão Unimed-Assercam-Fecam, Laiane Gabriele, que foi campeã na prova de revezamento 4 x 400 e 3ª colocada na prova de 400 metros com barreiras. Ela retorna com duas medalhas internacionais

Na mesma competição Dheniffer Fernandes foi 5° na prova de 800 metros rasos. “Nossas atletas foram muito bem, com resultados muito expressivos. Agrademos muito nossos patrocinadores por ajudar a tornar realidade o caminho que essas atletas tiveram”, enfatizou o técnico Paulo Cesar da Costa.

Paulinho lembra ainda este ano os atletas mourãoenses vão participar de competições internacionais Sub 18 e 23 e nacionais Sub 18 e Sub16. Em outubro participam também dos Jogos Abertos e Juventude do Paraná.

A equipe mourãoense tem patrocínio da Fecam através da Lei de Incentivo ao Esporte, Assercam, Unimed, Expresso Nordeste, Clinicsport, médico Artur Andrade, Tawwab Esfiras, Depósito Marinho, Mercado São José, Ligue, Unopar, Nota Paraná e Comitê Brasileiro de Clubes.