Vacinação contra Covid-19 atende faixa etária de 40 anos nesta segunda

Com o recebimento de nova remessa de vacina contra Covid-19 no fim de semana prossegue nesta segunda-feira (12) a imunização da população em geral que já completou 40 anos de idade. Também nesta segunda continua a vacinação para caminhoneiros com 18 anos ou mais até a próxima sexta-feira. O atendimento é realizado na Casa da Cultura e estacionamento da Unespar, das 8h30 às 12 horas.

Na terça-feira (13), das 8 às 11h30, a segunda dose da Sinovac será oferecida à faixa etária de 49 anos e atrasados, no Centro Social Urbano. Na quarta-feira (14), no mesmo local e horário, a 2ª dose da Astrazeneca para quem tomou a primeira no dia 14 de abril ou antes.

Para ser vacinado é necessário apresentar comprovante de endereço, cartão do SUS e, no caso de motorista de caminhão, carteira C, D, ou E, documento do veículo, ou contrato de trabalho. “Pedimos que as pessoas fiquem atentas às informações diárias divulgadas pelas mídias oficiais do município e imprensa da cidade para não perder os prazos”, ressalta o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.