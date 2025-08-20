Ana Luísa lidera o primeiro dia do heptatlo nos Jogos Pan-Americanos Júnior

A atleta Ana Luísa Couto Soares Ferraz, do Instituto de Atletismo de Campo Mourão/Fecam/Assercam, começou com destaque sua participação nos Jogos Pan-Americanos Júnior, em Assunção, no Paraguai.

No heptatlo feminino, após a disputa das provas de 200m rasos, 100m com barreiras, arremesso de peso e salto em altura, a mourãoense fechou o primeiro dia de competições (terça-feira) na liderança geral, somando 3.334 pontos.

A decisão da prova segue nesta quarta-feira (20), com as últimas disputas que definirão as medalhistas da competição. As provas do atletismo contam com transmissão ao vivo a partir das 17h, pelos canais nacionais do YouTube Time Brasil e da CazéTV.

O técnico da equipe mourãoense, Paulo Cesar da Costa, o Paulinho, destacou o bom início da atleta. “A Ana fez um primeiro dia muito consistente e mostrou toda sua preparação. Agora é manter o foco para buscar esse grande resultado para Campo Mourão e para o Brasil”, afirmou.

O atletismo mourãoense é mantido pela Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Fundação de Esportes (FECAM), em parceria com o Instituto do Atletismo de Campo Mourão (IACM), a Associação dos Servidores Municipais de Campo Mourão (ASSERCAM) e com apoio de empresas locais via projetos de incentivo ao esporte.