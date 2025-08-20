“Acicam Premiada” já tem mais de 165 mil cupons cadastrados

Promovida com o objetivo de fomentar as vendas do comércio de Campo Mourão em três datas especiais ao longo deste ano – Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais -, a campanha “Acicam Premiada” já tem mais de 165.000 cupons cadastrados. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira (19/8) pela Associação Comercial e Industrial (Acicam).

O recorde de cadastramento foi registrado na etapa da promoção referente ao Dia dos Pais. Até a manhã desta terça-feira já estavam registrados 86.001 cupons. Nos últimos dias foram cadastrados mais de seis mil cupons.

O prazo para cadastramento para concorrer a premiação do Dia dos Pais termina nesta sexta-feira (22/8), às 23h59min Já o sorteio dos nove prêmios da terceira etapa da campanha – duas pit smoker (churrasqueiras móveis com defumador), duas diárias no Resort Lagos de Jurema (com direito a acompanhante) e cinco vale compras de R$ 1 mil.- será no sábado (23/08), através da Loteria Federal. A entrega dos prêmios, depois de cumpridos todos os trâmites legais, será em setembro.

ÚLTIMO SORTEIO

O quarto e último sorteio da campanha Acicam Premiada – também através da extração da Loteria Federal – será no dia 6 de setembro. Todos os consumidores que preencheram cupons nas três datas especiais vão concorrer a dois carros – Moby Fiat zero quilômetro – e cinco vale compras de R$ 3 mil cada.

Na realização da promoção, que contribuiu para o fomento das vendas do comércio mourãoense e também para o fortalecimento da cidade como polo regional, a Acicam teve o apoio do Município de Campo Mourão e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial). Como patrocinadores participam a Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicredi e Jurema Águas Quentes.