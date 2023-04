Atleta mourãoense vence mais um Circuito de Corridas da Fecam

O atleta Rodrigo da Silva mais uma vez foi o vencedor do percurso de 10 km do Circuito de Corridas Fecam, realizado no domingo (2) no Parque Estadual Lago Azul. No masculino ele venceu todas as etapas que disputou do circuito nos trajetos mais longos.

“Este foi um percurso muito difícil, com subidas, terreno irregular, mas em compensação paisagens naturais muito belas”, ressaltou Rodrigo, que é instrutor de corridas. No feminino, Leila Candido também levou mais um troféu de 1º lugar nos 10 km. Organizado pela Fecam, o evento tem a parceria do Integrado EAD, Paraná Atacadista e Unimed.

Nos 5 km os vencedores foram Jeferson dos Santos (masculino) e Aline Rocha Amaral (feminino). No percurso de 2,5 km os vencedores foram Isaac Bueno e Jaqueline da Palma. O atleta Maikon Renan do Nascimento foi contemplado no sorteio de uma bolsa com 70 por cento de desconto na mensalidade de um curso EAD da Faculdade Integrado.

Todos os inscritos receberam medalhas e os cinco primeiros de cada gênero (feminino e masculino) nos percursos de 10 km e 5 km receberam troféus. Na inscrição os participantes também doaram leite, que será repassado para o Lar dos Idosos.

O Circuito Lago Azul é o primeiro realizado em 2023 pela Fecam e apoiadores. Além da atividade física, foi uma oportunidade de contato com a natureza na Unidade de Conservação, que é uma zona de transição de florestas, dentro da área da Usina Mourão, com atrativos da fauna e da flora regional.

Confira os resultados: https://triad-crono.webnode.page/resultados/