Museu Municipal suspende visitas para reforma estrutural

Instalado em um prédio tombado pelo patrimônio histórico de Campo Mourão desde 2004, o Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira vai entrar em processo de reforma. Para isso, a instituição, mantida pela Fundação Cultural de Campo Mourão, suspenderá a sua visitação a partir desta segunda-feira, 3 de abril. Segundo o cronograma, as obras devem durar de dois a três meses.

Mesmo com toda importância histórica do prédio antigo posto de saúde de Campo Mourão, construído em 1949 e da relevância do Museu como instituição pública gratuita, já faz quase duas décadas que não recebe investimentos para melhorias de infraestrutura e adequação das instalações. Os investimentos com recursos municipais preveem a substituição da rede elétrica, do forro do prédio principal e uma nova pintura.

“Desde que a assumimos a presidência da Fundação Cultural, identificamos uma série de problemas estruturais e nas instalações elétricas. Por guardar a história de Campo Mourão e da Comcam, o processo de modernização é fundamental para dar segurança ao acervo do Museu”, diz Roberto Cardoso, presidente da Fundação Cultural.

“A modernização do prédio é outro presente que a instituição ganha no ano que completa 45 anos de fundação. As obras darão maior segurança e permitirá que o Museu cumpra com o seu papel de guardião da nossa história”, explica o historiador Jair Elias, coordenador do Museu.