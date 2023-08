Com grupos de cinco estados, Quinta do Sol realiza o 16º Fefosol

Terá início na noite desta quarta-feira, 2, a 16ª edição do Festival de Folclore (Fefosol), em Quinta do Sol. O espetáculo, organizado pelo grupo Pôr do Sol do município, acontece no Centro de Eventos Osvaldo Silva até o próximo sábado, 5.

Assim como no ano passado, o evento vai reunir grupos folclóricos de cinco estados: Paraná, Alagoas, Paraíba, Pará e Mato Grosso. O Fefosol é um evento prestigiado por toda a comunidade local e também recebe alunos visitantes de outros municípios.

O festival vem se consolidando no cenário nacional e internacional e espera para essa edição um sucesso ainda maior. A cidade de Quinta do Sol, reconhecida como oficialmente como “Capital Paranaense do Folclore”, espera receber um público maior ainda esse ano.

A Prefeitura Municipal mantém todo o apoio para que o festival seja mantido sempre com sucesso de organização e de público, uma forma de divulgar positivamente o nome de Quinta do Sol em âmbito nacional.

A abertura na noite hoje será às 19h30, com o grupo Pôr do Sol Infantil. Em seguida o cerimonial de abertura e mais oito apresentações na noite, com os grupos visitantes abrilhantando o evento.