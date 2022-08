Comcamtur elege e empossa nova diretoria

A Comcamtur – Agência de Desenvolvimento do Turismo Regional Sustentável Ecoaventuras, Histórias e Sabores -, entidade não governamental, sem fins lucrativos, de fomento ao turismo regional teve sua nova diretoria eleita e empossada nesta quarta-feira, na sede da Comcam, em Campo Mourão.

Para o biênio de 2022/2024, substituindo Jorge Oliveira da Silva, assumiu a Artesã Deviani Pereira Paz, tendo como vice-presidente padre Gaspar Gonçalves da Silva.

“Hoje estamos lançando uma nova semente, agradeço a Deus, que quando pensou em uma floresta deu início com uma pequena semente, que se multiplicou. Com esse pensamento acredito que todos estamos lançando a boa semente para colhermos bons frutos”, disse a nova presidente.

O Paraná está dividido em 15 regiões turísticas, com apoio da Paraná Turismo e as “Adeturs”, são instâncias regionais que fazem o meio campo entre prefeituras, governo do estado e Ministério do Turismo.

Veja como ficou a Nova Diretoria:

Presidente: Deviani Pereira de Paz- Historiadora – Empresária, Representações Comerciais e Deart Atelie – Campo Mourão PR

Vice – Presidente: Pe. Gaspar Gonçalves da Silva – Representante da Igreja Católica – Região

Diretor Técnico: Ruben Orlando Moyano – Coordenador do Congresso Internacional do Turismo Religioso Sustentável, Coordenador Rota da Fé -Campo Mourão PR

Diretor Administrativo:

Arlei de Fátima Rudek – Secretária de Meio Ambiente e Turismo – Fênix PR

Diretor Financeiro: Hilda Michalczeszen Correia – Presidente da Associação Casa do Artesão de Campo Mourão PR

Diretor Jurídico: Claudia Pento Eichmann – Advogada – Engenheiro Beltrão PR

Secretário: Maria Eduarda Huk – Turismóloga – Campo Mourão PR

Conselho Administrativo:

Anderson Vieira Bento – Proprietário Cayenna Restaurante e Clube – Campo Mourão PR

Beatriz Maria Deitos – Empresária Paraná Palace Hotel – Campo Mourão PR

Leandro Henrique Braga de Carvalho – Turismólogo – Goioerê PR

Pedro Augusto Mozini Fernandes Y Godoy – Secretário Municipal de Indústria, Comercio e Turismo – Goioerê PR

Suzzane Delfin – Diretora Municipal de Cultura e Turismo – Araruna PR

Aparecida de matos Durant de Almeida – Dirigente do Departamento Municipal de Turismo – Juranda PR

Rosinaldo Nunes Cardoso – Diretor Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico – Campo Mourão PR

Luciney Molina Marques – Divisão Municipal de Indústria, Comércio e Turismo – Terra Boa PR

José Lucas Toscano Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo – Iretama PR

Adriana Aparecida Gatti Lira Diretora Municipal de Divisão de Cultura – Peabiru PR

Conselho Fiscal:

Antônio Gancedo – Proprietário Salto Boicotó – Campo Mourão PR

Quésia Alves de Oliveira – Guia de Turismo – Araruna Pr

Frank Shoji Nishida – Expresso Nordeste

Euton Linhares – Vereador – Engenheiro Beltrão – PR

Antonio Larecio Svaigen – Diretor de Eventos – Araruna PR

Danielli Casarin Vilela Cansian – Secretária Municipal Turismo – Campina da Lagoa PR