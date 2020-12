Ala Juninho, ex-Indaiatuba é mais uma cara nova no C. Mourão Futsal

Com passagens destacadas em vários clubes de São Paulo, o ala Edmilson Braga de Abreu Junior, o Juninho, de 28 anos, é mais uma das caras novas que defenderá o Campo Mourão Futsal na próxima temporada.

Nascido na capital paulista, o atleta foi revelado pelo Barueri, onde disputou a categoria sub-20 em 2010 e 2011, antes de se transferir para o Santos em 2012. Passou pelo São Caetano em 2013 e novamente pelo Barueri em 2014, quando foi para Indaiatuba em 2015 permanecendo até 2017. Em 2018 esteve no Pulo do Gato, até retornar para Indaiatuba em 2019, disputando também a temporada 2020 pelo clube paulista.

Juninho foi bicampeão da Copa Paulista e ganhou também os Jogos Regionais e Abertos, além da Copa Record.

Será a primeira oportunidade em um clube do Paraná para o jogador, que se revela ansioso. “Estou muito feliz e motivado com esse novo desafio, as expectativas são as melhores possíveis. Quero conquistar títulos com a camisa do Campo Mourão Futsal”, comenta.