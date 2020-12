Homem com passagens pela polícia é baleado em CM

Um homem de 33 anos, com várias passagens pela polícia por furtos e tráfico de drogas, foi baleado por volta das 12h40 desta quarta-feira no jardim Alvorada, em Campo Mourão. B. S. B. levou pelo menos um tiro no abdômen e foi internado na Santa Casa, em estado grave.

Um pouco antes dessa tentativa de homicídio, a Polícia Militar foi informada de que um homem estava furtando uma residência, na rua João Gustavo Quenehen, no jardim Alvorada. No entanto, quando os policiais chegaram ao local não encontraram mais o suspeito.

Logo na sequência a equipe da PM recebeu a informação de que uma pessoa havia sido baleada na rua João Casturino Smoliak, no mesmo bairro. Ao chegaram ao local constataram que a vítima baleada tinha as mesmas características do suposto arrombador da residência.

O homem apresentava ferimento no abdômen, porém, populares disseram ter ouvido quatro tiros. Ainda não se sabe se ele levou outros tiros pelo corpo. A equipe do Samu prestou o atendimento e encaminhou o rapaz para a Santa Casa. O autor dos tiros não foi localizado.