Levantamento do Procon revela diferenças de até 14% nos preços de combustíveis em Campo Mourão

O Procon de Campo Mourão divulgou nesta sexta-feira (5) os resultados da pesquisa mensal de preços de combustíveis realizada em 17 postos da cidade. O levantamento comparado ao mês anterior revela pequenas variações no valor dos combustíveis.

Em setembro, a gasolina comum apresentou preço médio de R$ 5,88, acima dos R$ 5,84 registrados em agosto. O acréscimo foi de R$ 0,04, representando uma alta de 0,7%. Já a gasolina aditivada apresentou redução: caiu de R$ 6,09 em agosto para R$ 6,06 em setembro, diferença de R$ 0,03, ou 0,5%.

O etanol também teve leve alta, passando de R$ 3,93 para R$ 3,95, variação de R$ 0,02 (0,5%). No caso dos combustíveis a diesel, o S500 subiu de R$ 5,84 para R$ 5,89 (+R$ 0,05 / 0,9%), enquanto o S10 foi de R$ 5,96 em agosto para R$ 6,01 em setembro (+R$ 0,05 / 0,8%).

A pesquisa também identificou as faixas de preços praticadas no mês de setembro: o etanol variou entre R$ 3,77 e R$ 4,29; a gasolina comum, entre R$ 5,69 e R$ 6,39; a aditivada, de R$ 5,69 a R$ 6,49, diferença de 14%; o diesel S500, de R$ 5,59 a R$ 6,29; e o diesel S10, entre R$ 5,69 e R$ 6,39.

De acordo com o Procon, os preços considerados foram os informados diretamente nas bombas, para pagamento à vista, sem incluir descontos de aplicativos ou programas de fidelidade. O órgão ressalta que o levantamento tem como objetivo dar transparência ao mercado e orientar os consumidores na hora de abastecer.

A pesquisa completa pode ser conferida por meio do link: http://bit.ly/3VB5h3a