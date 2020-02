Carneiro no Buraco será realizado por sete entidades, no dia 12 de julho

Campo Mourão volta a promover o Carneiro no Buraco este ano, mas a princípio apenas com o almoço, no dia 12 de julho. A definição ocorreu durante reunião na manhã desta quinta-feira, onde sete entidades do município se propuseram a preparar o prato típico do município.

Sem recursos, o município vai apoiar as entidades e buscar patrocínios junto às empresas da cidade e com o governo do estado. “Apresentamos as dificuldades do município na reunião, e sete entidades concordaram em fazer o almoço. A partir de agora vamos buscar patrocínio e dentro do possível definir algumas atrações. Surgiu a ideia de realizar um show no domingo à tarde, ou no sábado à noite, mas isso tudo ainda vai depender de patrocínio. Dentro das possibilidades, vamos agregando algumas atrações”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão, Carlos Alberto Facco.

O secretário disse que a prefeitura vai realizar as devidas melhorias no parque para a realização da festa. “O município vai deixar o Parque de Exposições em condições de realizar o almoço”, afirmou.

O prato típico será preparado pelas seguintes entidades: Rotary Club Campo Mourão, Rotary Club Verdes Campos; Sindicato Rural; Clube da Justiça; Aeroclube; Santa Casa e Apae. Nas próximas reuniões serão definidos quantidade de pratos a ser servido e valores.