ABL Futsal vence Matelândia e pega Ponta Grossa nas oitavas da Série Bronze
A equipe da ABL Futsal/Eliane Futsal Campo Mourão venceu Matelândia, por 4 a 2, no sábado, 13, e garantiu a classificação para as oitavas de final, em primeiro lugar no grupo N, pela Série Bronze do Campeonato Paranaense de Futsal.
Na próxima fase jogará contra Ponta Grossa, no dia 20 de setembro. Com um bom público presente no ginásio Haroldo Gonçalves (Vila Urupês), o time mourãoense não teve dificuldades para alcançar mais uma vitória. Os gols da ABL Futsal foram marcados por Leo, Pedro, Kaique e Juninho.
Os comandados do técnico Marcio Rinaldo conquistaram a liderança do Grupo N, com 21 pontos ganhos (com sete vitórias e três derrotas). Já o Matelândia ficou na segunda posição, com 20 pontos (com seis vitórias, dois empates e uma derrota).