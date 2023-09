Abertura da final dos Jogos Bom de Bola em CM terá show com Marcos e Belutti

Um show com a dupla Marcos e Belutti será uma das atrações do cerimonial de abertura da fase final do Paraná Bom de Bola em Campo Mourão, no dia 6 de outubro, a partir das 19h30, no Ginásio de Esportes Belin Carolo. A competição de futebol, promovida pelo governo do Estado em parceria com o município, vai reunir 31 municípios e 43 equipes.

Os ingressos para entrada no evento de abertura no ginásio poderão ser retirados a partir do dia 27 de setembro, na Fundação de Esportes, que fica na Praça da Juventude, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. “Os ingressos são limitados porque grande parte será distribuída as delegações que obrigatoriamente terão que participar dessa abertura”, esclarece a presidente da Fecam, Karla Tureck.

Aproximadamente 1.200 pessoas, entre atletas, dirigentes esportivos e equipes de arbitragem, são esperadas para os Jogos, que serão disputados nos campos de futebol da Assercam, do distrito de Piquirivaí, do Lar Paraná e do Jardim Silvana.

A competição será realizada de 5 a 8 e de 26 a 29 de outubro, nas categorias Livre 15 + Feminino (atletas nascidos até 2008), Sub 16 Masculino (nascidos de 2007 a 2009), Sub 21 Masculino (nascidos de 2002 a 2006) e Master 50+ Masculino (nascidos até 1973).