4ª etapa do Circuito de Corridas Fecam acontece neste domingo com grande participação de atletas

Campo Mourão sedia no domingo (28), a partir das 7 horas, a 4ª etapa do Circuito de Corridas Fecam – Etapa Paraná Runners, com largada em frente ao Paraná Supermercado Família. O evento deve reunir corredores de Campo Mourão e região, consolidando a cidade como referência em provas de rua.

Com percursos de 2,5 km, 5 km e 10 km, nas categorias masculina e feminina, a corrida contempla tanto atletas iniciantes quanto experientes. O valor da inscrição foi de R$ 20,00 mais 1 litro de leite, que será destinado a ações sociais no município.

Os inscritos terão direito a número de identificação, chip de cronometragem e camiseta oficial (limitada a 600 unidades). A entrega dos chips está programada para sexta-feira (26) e sábado (27) – 9 às 12 horas e das 15 às 19 horas, no Shopping Paraná Família. Serão entregues camisetas para os 600 primeiros participantes que chegarem ao local, a partir das 6 horas do domingo.

A promoção é da Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Fundação de Esportes (Fecam), e conta com o patrocínio de Paraná Supermercados, Imobiliária Casa Fácil, Prix Academia e Gela Boca.

Para a diretora-presidente da Fecam, Karla Tureck, o evento é mais uma oportunidade de incentivar hábitos saudáveis e fortalecer a cultura esportiva no município.

“O Circuito de Corridas Fecam tem sido um grande sucesso, reunindo cada vez mais atletas e estimulando a prática da atividade física. Além do aspecto esportivo, também cumprimos um papel social importante com a arrecadação de leite, que será destinado a famílias e instituições que mais precisam. É o esporte promovendo saúde, solidariedade e integração da comunidade”, ressaltou.