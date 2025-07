3ª Etapa do Circuito de Corridas FECAM acontece no sábado com recorde de inscritos

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Fundação de Esportes (FECAM), promove no sábado, 19, a terceira etapa do Circuito de Corridas FECAM 2025. A largada será às 17 horas, no Campus do Centro Universitário Integrado.

Inicialmente programado para receber 400 corredores, o evento bateu recorde de procura e teve as inscrições ampliadas para 700 atletas (300 vagas a mais), demonstrando o sucesso da iniciativa e o interesse crescente da população pela prática esportiva.

Além de incentivar o esporte, o circuito busca promover saúde, bem-estar e integração entre os participantes. Todos os inscritos receberão medalhas de participação, enquanto os três primeiros colocados de cada categoria (masculino e feminino), nos dois percursos, serão premiados com troféus.

A ação também tem caráter solidário, incentivando valores de coletividade e responsabilidade social.

O evento é uma realização da Fundação de Esportes de Campo Mourão, com apoio institucional do Centro Universitário Integrado e patrocínio das empresas Unimed Campo Mourão, Paraná Supermercados, Prix Academia, Gela Boca e Imobiliária Casa Fácil.

“A adesão à etapa do Circuito superou as expectativas e reforça a importância de iniciativas que aproximem a população da prática esportiva. Estamos muito felizes com o engajamento e organizando tudo para um evento seguro, acolhedor e memorável”, destaca a diretora-presidente da FECAM, Karla Tureck.

A organização reforça que, por conta da quantidade de atletas e ajustes no percurso, a largada foi antecipada para as 17 horas. A recomendação é que os participantes cheguem com antecedência para retirada de chips e aquecimento. Serão ao todo 3 percursos: 2 e meio, 5 e 10 quilômetros.