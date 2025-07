CM lidera em frota de veículos elétricos e híbridos entre cidades de mesmo porte no Paraná

Dados oficiais do Ministério dos Transportes do Governo Federal, atualizados em maio de 2025, mostram que Campo Mourão possui a maior frota de veículos elétricos ou híbridos entre todas as cidades do Paraná com população entre 80 mil e 110 mil habitantes. São 193 veículos dessa categoria, o que faz com que a cidade fique entre os 20 municípios com maior número absoluto de veículos elétricos ou híbridos do Estado.

Os resultados integram um conjunto de indicadores que são continuamente monitorados no âmbito do projeto Cidade Inteligente, da prefeitura de Campo Mourão, em consonância com a norma internacional ISO 37120, voltada para cidades sustentáveis. Esses indicadores refletem o compromisso da cidade com a inovação e a sustentabilidade urbana.

Para o presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Campo Mourão (IPPLAN), Carlos Alberto Facco, esse avanço é fruto de estratégias integradas que buscam consolidar um modelo de desenvolvimento mais eficiente, conectado e alinhado às melhores práticas globais de gestão pública. “Entrar nesse ranking demonstra que nossa população está atenta às mudanças e que a cidade está preparada para acolher novas tecnologias”, destaca Facco.

O IPPLAN monitora constantemente indicadores estratégicos como esse para embasar decisões e políticas públicas mais assertivas. O instituto, inclusive, já dispõe de um ponto de recarga para veículos elétricos voltado a visitantes e pesquisadores externos. Além disso, a cidade conta atualmente com outros cinco pontos de carregamento em estabelecimentos comerciais, todos abertos ao uso da população em geral, o que reforça o compromisso do setor privado com a agenda ambiental.