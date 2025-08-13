36º Jogos Interclubes de Campo Mourão começam em setembro com mais de 20 modalidades

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Fundação de Esportes (Fecam), em parceria com clubes e associações locais, dá início à organização do 36º Jogos Interclubes de Campo Mourão – 2025, uma das maiores competições esportivas amadoras do município.

A primeira reunião com as entidades participantes, para definição do regulamento, será realizada nesta quarta-feira, às 19 horas. As inscrições estarão abertas a partir de quinta-feira (14), às 8 horas, e seguem até 29 de agosto (uma sexta-feira), prazo final para a entrega do mapa ofício.

O Congresso Técnico e a entrega da cesta básica, junto com a ficha de inscrição por modalidade, acontecerão no dia 3 de setembro, às 19 horas. O início oficial dos jogos está marcado para 8 de setembro.

Ao todo, serão disputadas mais de 20 modalidades, entre coletivas e individuais, como: Basquete 3×3 (feminino e masculino), Bilhar (livre), Beach Tênis (feminino e masculino nas categorias A, B, C e D), Bocha (livre), Bolão Misto, Futebol Suíço (adulto, master, sênior e veterano), Futsal (feminino, máster e veterano), Handebol (feminino), Tênis de Mesa (feminino e masculino), Tranca (feminina, masculina e mista), Truco (livre), Vôlei de Praia (feminino e masculino), Voleibol (feminino e masculino) e Xadrez (livre).

O evento, que já é tradição no calendário esportivo de Campo Mourão, tem como objetivo promover a integração entre os clubes, incentivar a prática esportiva e fortalecer o espírito de confraternização entre os participantes.