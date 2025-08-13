Expofar: Farol anuncia primeiros shows com Ícaro & Gilmar e Traia Véia

Uma mega estrutura está sendo planejada para a realização da Expofar 2025 (Exposição Feira Agroindustrial de Farol), programada para os próximos dias 18, 19 e 20 de setembro, com shows nacionais, rodeio profissional em touros, praça de gastronomia, exposições e parque de diversões gratuito com roda gigante de 20 metros de altura no Parque de Exposições.

Os primeiros shows com as duplas Ícaro & Gilmar e Traia Véia já foram anunciados pelo prefeito Oclecio Meneses, que também confirmou um moderno parque de diversões e entrada franca todos os dias.

A Expofar 2025 será promovida pelo município de Farol devendo atrair público de toda a região, sendo uma das maiores festas de portões aberto do estado. Um terceiro show nacional deverá ser anunciado nos próximos dias e o Rodeio Profissional também contará com prova dos três tambores.