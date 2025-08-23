30ª edição do Torneio e Costelão Beneficente dos agrônomos acontece neste domingo

Neste domingo, 24, a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão (AEACM) realiza o seu tradicional Costelão ao Fogo de Chão com Torneio de Futebol Suíço.

O evento filantrópico marca a 30ª edição em 2025. Quem participa além de saborear o costelão ajuda entidades socio-assistenciais de Campo Mourão. Nesta edição serão beneficiadas a Fazenda da Esperança, Lar Dona Jacira, Lar Dom Bosco e Lar Miriã.

O valor da inscrição para a disputa o torneio é de R$ 1.400,00, incluindo um costelão. Já o preço do costelão livre é R$ 900,00 cada um. De acordo com a organização, em torno de 250 costelões foram colocados à venda.

Além do suculento costelão, a bola rola durante todo o dia com a disputa do torneio envolvendo várias equipes em três categorias: livre para pessoas de 30 anos acima; master: 40 anos acima e veterano: 50 anos acima.

A premiação será em troféu e medalha para primeiro e segundo colocados. Também haverá troféu de melhor goleiro e melhor jogador de linha em todas as categorias. O evento terá início às 8h com as partidas de futebol. O almoço será a partir das 11h30 e os participantes deverão levar prato e talheres.