SEED diz que denúncia de agressões entre professores e alunos em colégio de Campo Mourão não procede

A Secretaria de Estado da Educação (SEED-PR) esclarece que não procedem acusações de agressões entre professores e alunos no Colégio Estadual Cívico-Militar Unidade Polo, em Campo Mourão.

Sobre a atuação específica de uma professora em sala de aula, ao tomar conhecimento da situação, a direção da instituição ouviu estudantes, responsáveis e a educadora envolvida. O caso foi reportado ao Núcleo Regional de Educação (NRE) de Campo Mourão, que averigua os fatos.

Também na tarde desta quinta-feira (21), a direção escolar atendeu uma estudante que passou mal após relatar ter ingerido remédios para dormir trazidos de casa.

Os responsáveis pela estudante foram imediatamente convocados pela direção escolar, que também acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC) e o Conselho Tutelar.

Posteriormente, a direção escolar tomou conhecimento de que outro estudante teria ingerido água com medicação na mesma garrafa. Novamente, a direção escolar tomou as medidas cabíveis.

A direção escolar, o NRE de Campo Mourão e a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) acompanham o caso e atuam para a garantia de um ambiente escolar seguro.