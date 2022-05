2ª etapa do Circuito de Corridas Fecam será noturna

Estão abertas as inscrições para a segunda etapa do Circuito de Corridas Fecam – Night Run, que será à noite, no dia 25 de junho. A partir das 18 horas, a organização começará a distribuir os chips para os participantes e a largada será às 19 horas, em frente ao Colégio Integrado (centro).

Para participar é obrigatório a doação de um litro de leite e os 60 primeiros inscritos vão ganhar uma camiseta exclusiva da edição. A inscrição pode ser realizada no site https://www.sympla.com.br/evento/circuito-de-corridas-fecam-night-run/1586517. O participante deve selecionar o percurso desejado (2,5 km ou 5 km). Todos receberão medalhas e para os cinco primeiros de cada categoria (masculino e feminino) haverá troféus.

Organizado pela Fundação de Esportes, o circuito tem apoio do Colégio Integrado EAD, Unimed Campo Mourão, Paraná Atacadista. “Realizamos a primeira etapa no campus do Integrado e essa segunda faremos no centro da cidade à noite, para facilitar ainda mais a participação”, enfatiza o presidente da Fecam, Marcelo Lima.