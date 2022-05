Mais sete localidades vão receber “fumacê” nesta sexta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde retoma nesta sexta-feira (26) a pulverização acoplada em camionete, popular “fumacê”, em sete localidades com maiores índices de infestação do mosquito Aedes aegypti. A aplicação será realizada a partir das 15h30 nos jardins Ipê, Modelo, Indianápolis, Santa Cruz, São Francisco, Flórida e Laura.

“Esses locais tiveram índice acima de 10 por cento de infestação”, ressalta a coordenadora de campo do setor de Endemias, Marinalva Ferreira da Luz. Ela pede que os moradores dessas localidades deixem portas e janelas abertas, cubram as gaiolas de pássaros, alimentos, protejam abelhas e troquem a água dos bebedouros de animais.

Esse sistema de combate ao mosquito transmissor é realizado mediante autorização da Secretaria Estadual de Saúde. “É bom lembrar que o fumacê mata o mosquito alado. A única maneira de eliminar os focos é não deixar água parada”, reforça a coordenadora, ao pedir a colaboração da população.

Campo Mourão está com 762 casos de dengue confirmados oficialmente. O mais recente Levantamento de Indice Rápido (LIRA) constatou um índice geral de 4,5 por cento, considerado alto risco de contaminação. As equipes de Endemias têm realizado uma série de ações de combate ao mosquito, especialmente nos bairros com maiores índices. Além de eliminação de focos, moradores reincidentes são notificados e têm prazo para tomarem providências, sob pena de multa.