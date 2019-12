Virada do ano com shows e sem fogos de artifício em CM

A virada de ano em Campo Mourão nesta terça-feira (31), na Praça São José, será marcada por show de Sandro Oliveira e Grupo Fole Solto, a partir das 22 horas. Na sequência a programação artística terá bandas “pratas da casa” com Rafael Belinato e a dupla Antony e Alex. O evento é promovido pela Fundação Cultural (Fundacam).

À meia noite, para marcar a chegada de 2020, haverá estouro de bexigas brancas que serão entregues a quem estiver na praça e as bandas vão continuar até 1h30 da madrugada. Por determinação do prefeito Tauillo Tezelli mais uma vez não haverá soltura de fogos de artifício. “Desde o início do mandato adotamos essa prática e temos recebido inúmeras manifestações de apoio da comunidade. Além da economia de recursos é uma forma de respeito a causa animal e também a pessoas doentes”, justifica o prefeito.

PRATAS DA CASA

A banda do músico Rafael Belinato já participou de tournês pelo norte e centro-oeste brasileiro e faz shows pelo Paraná, sempre com muita animação, carisma e um repertório que abrange desde a música raiz até os sucessos atuais, juntamente com sua banda.

Já a dupla Anthony e Alex farão o encerramento da noite, como convidados, cantando duas músicas. A dupla é formada em Campo Mourão a partir de um sonho pessoal de dois amigos apaixonados por música sertaneja.