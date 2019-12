Acicam sorteou prêmios para os consumidores e empresas

O quarto e último sorteio de prêmios da campanha promocional “Campo Mourão – Cidade Natal” foi realizado pela Associação Comercial e Industrial (Acicam) na manhã desta segunda-feira (30/12). Tamara Wahip Mohana, com uma compra realizada no Supermercado Paraná Max, foi a ganhadora do veículo Fiat Mobi.

Os outros dois consumidores que fizeram compras nas 162 empresas participantes da promoção também foram contemplados: Delcides Constantino Miguel Netto ganhou uma moto Honda Biz com uma compra realizada na Panificadora Fiorella, enquanto Rosangela Sartori ganhou uma moto Honda CG 160 Star com uma compra realizada na Riva Center Modas.

Mais de 150 mil raspadinhas da tradicional campanha foram cadastradas e concorreram no último sorteio, que aconteceu no auditório da Acicam, com a presença de diretores da entidade empresarial, do prefeito Tauillo Tezelli, de representantes de instituições parceiras na promoção, de consumidores e de profissionais da imprensa. O evento foi comandado pelo presidente da Acicam, Alcir Rodrigues da Silva.

As empresas participantes da campanha “Campo Mourão – Cidade Natal/2019” também concorreram a prêmios, que foram igualmente sorteados nesta segunda-feira. O Armarinhos Continental foi contemplado com duas diárias – com acompanhante – na Pousada Parque das Gabirobas, enquanto o Burguer King ganhou duas diárias – com direito a acompanhante – no Lagos de Jurema Termas Resort. A moto Honda CG 160 Start saiu para a Seralle Calçados.

Na abertura do evento foi feita a entrega dos prêmios. Solange Valim Soares de Souza recebeu um smartphone Xiaomi e Edna Maria Rodrigues Schwarz recebeu uma moto Honda CG 160 Star. As duas foram contempladas com compras realizadas no Supermercado Paraná Matriz.

Promovida pela Acicam, a campanha Campo Mourão – Cidade Natal contou com a parceria da prefeitura e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam). Teve ainda o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, do Sicredi, do Sicoob, da Unimed Campo Mourão e do Jurema Águas Quentes.

A premiação aos consumidores somou R$ 127.696,00.