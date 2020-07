Vaca Atolada delivery, neste domingo, em Boa Esperança

O município de Boa Esperança serve seu prato típico, Vaca Atolada, neste domingo, mas sem a tradicional festa como em anos anteriores. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o prato será servido pelo sistema delivery.

Preparada pela paróquia Nossa Senhora da Guia, os participantes deverão buscar o kit no salão paroquial. Além da marmita com a Vaca Atolada, haverá acompanhamento de arroz, salada e pão.

O valor do convite é R$ 30,00 e quem ainda não adquiriu deve se apressar, pois foram colocados apenas 1 mil a venda. O contato para compra é na secretaria paroquial, ou pelo telefone (44) 99757 0218, com Alessandra.

VACA ATOLADA EM CM

O prato típico de Boa Esperança será servido também em Campo Mourão, mas no dia 9 de agosto, Dia dos Pais. Será pelo sistema Drive Thru, no Celebra Eventos, como aconteceu no início do mês com o Carneiro no Buraco.

Os convites estão à venda, a R$ 30,00 cada um, na Fiorella ou no Celebra. Interessados também podem entrar em contato pelo Whatsapp 99925 2268. O prato (1 mil convites) será preparado pelo Buffet Mundial e a meta já está vendido. Parte da renda será revertida para o Lar da Dona Jacira.