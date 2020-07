Inédito: Integrado realiza Outorga de Grau de forma on-line

Pela primeira vez na história da Instituição, o Centro Universitário Integrado realizou, na noite de quinta-feira (23), a solenidade de Outorga de Grau aos concluintes dos cursos de graduação de 2020/1 de forma remota. A cerimônia foi transmitida nas redes sociais do Integrado e contou com tradução em Libras.

A novidade da colação de grau virtual deve-se às medidas de prevenção contra à Covid-19 e o distanciamento social que visam garantir a segurança de acadêmicos, professores e colaboradores da Instituição, no contexto da pandemia do novo coronavírus.

Mesmo em um formato inédito, a cerimônia contou com todos os ritos de uma solenidade presencial. A mesa de honra foi composta pela reitora, Maria da Conceição Montans Baer, a pró-reitora acadêmica, professora doutora Simone Colli, a secretária acadêmica, Maria Daniele Menegassi de Castro e a paraninfa geral dos graduandos, professora doutora Damiana Guedes da Silva. Os bacharéis em Direito, João Luiz Yurasseki Maioli e Valdir Ugarelli, proferiram, respectivamente, o juramento e o discurso em nome de todos os graduandos.

Outros docentes do câmpus, como coordenadores de curso e gestores, também participaram do evento de forma virtual.

Em seu discurso, a reitora do Centro Universitário Integrado, Maria da Conceição Montans Baer, parabenizou os formandos e lembrou que é nos momentos difíceis que devemos nos reinventar. “Os obstáculos podem estar por todos os lados e são nestes momentos que você deve estar aberto para observar, estudar, analisar, planejar e encontrar as respostas. Para chegar até aqui foi preciso atitude, propósito e perseverança. Foram anos de empenho para compreender o todo e encontrar uma solução com base na verdade. Foi necessário muito estudo e superação para se obter os resultados e podem ter certeza que esta é única receita para o sucesso. Você pode chegar onde quiser, só vai depender de você”, disse.

Colaram grau 191 graduandos dos cursos de Administração, Agronomia, Biomedicina, Ciências Biológicas (Licenciatura), Direito, Educação Física (Bacharelado), Educação Física (Licenciatura), Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Farmácia, Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, TADS, Tecnologia em Estética e Cosmética, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e Tecnologia em Processos Gerenciais.

A colação de grau é uma tradicional cerimônia acadêmica em que o estudante concluinte do ensino superior recebe o diploma, certificando oficialmente suas competências em determinada faculdade do conhecimento.

A íntegra da cerimônia pode ser conferida na página do Centro Universitário Integrado, no Facebook.