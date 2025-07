Inscrições para o Festival de Teatro e Mostra de Dança terminam hoje

Interessados em participar do Festival de Teatro de Campo Mourão ou da Mostra de Dança tem até esta sexta-feira (25) para efetuar as inscrições. O link está disponível na página da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), nas redes sociais. Os eventos fazem parte do calendário anual da Secretaria Municipal de Cultura.

O Festival de Teatro (Fetacam), que será realizado de 13 a 26 de outubro, é voltado a artistas e companhias teatrais de todo o Brasil. Serão selecionadas nove propostas entre espetáculos e ações formativas, divididas nas categorias Mostra Oficial, Mostra Itinerante e Ações Formativas.

Já a Mostra de Dança será realizada dias 16 e 17 de agosto e reúne grupos e academias em caráter não competitivo. Valorizar e incentivar a arte da dança oportunizando o desenvolvimento de novos talentos,

suprir as necessidades de aprimoramento técnico e reciclagem entre grupos participantes e públicos interessados são os principais objetivos.