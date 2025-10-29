Mais de 300 alunos da Casa da Música vão se apresentar no “Vivendo a Música”

A Casa da Música Rose Mary Albuquerque da Secretaria Municipal de Cultura de Campo Mourão realiza dias nesta semana (dias 29, 30, 31 de outubro), o evento artístico “Vivendo a Música”. São três noites de apresentações dos mais de 300 alunos que frequentam os cursos, a partir das 19 horas, na Casa da Música (Rua das Seringueiras, 1055 – Jardim Araucária).

De caráter artístico-pedagógico, o “Vivendo a Música” tem como objetivo apresentar o resultado das atividades realizadas durante o ano pelos alunos do Conservatório Musical, bem como proporcionar o convívio com a plateia, trazer experiência de palco e promover socialização entre os alunos, familiares e comunidade.

Cada noite terá cerca de 20 apresentações. “Convidamos a comunidade a prestigiar o talento dos nossos alunos, que vão subir ao palco para compartilhar os frutos de um ano inteiro de dedicação e estudos”, enfatiza o secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso. Em dezembro, os alunos e professores voltam ao palco para o Recital de Verão, que marca o encerramento das atividades do ano.