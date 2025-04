Repartições públicas municipais terão recesso na sexta-feira

As repartições públicas municipais de Campo Mourão estarão fechadas na próxima sexta-feira, dia 2 de maio, após o feriado nacional do Dia do Trabalhador, que será nesta quinta-feira (1º). O recesso está previsto no calendário anual publicado no início do ano.

No feriado de quinta-feira e no recesso o atendimento continua normal na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Pronto Atendimento do Lar Paraná, na Divisão de Transportes de Saúde, no Cemitério Municipal, Aeroporto, Serviços de Vigilância Patrimonial e limpeza pública (coleta de lixo). A Secretaria Municipal da Educação também cumprirá recesso.

Na área de Assistência Social vão funcionar em escalas de plantão o Conselho Tutelar (telefone 99125-6727) e atendimento a mulheres vítimas de violência, acionado via Polícia Militar pelo telefone 190. Demais serviços públicos voltam a atender normalmente na segunda-feira, dia 5 de maio.