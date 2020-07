CM terá Carneiro no Buraco drive thru no domingo

A pandemia de coronavírus não impediu a realização do Carneiro no Buraco, o famoso prato típico de Campo Mourão. O evento acontece no próximo domingo (12), mas de forma bem diferente do habitual.

Preparado pelo Buffet Mundial, as marmitas serão entregues no Celebra Eventos, a partir das 11h, mas no sistema Drive-Thru, cumprindo todas as exigências de segurança e higiene para prevenção ao covid-19.

Até o momento foram vendidos em torno de 1 mil convites, mas a meta é alcançar 1.500. Parte da renda será destinada para a Apae.

Interessados poderão adquirir os combos no Celebra Eventos, Jorrovi Calçados, Mercado do Gaúcho, Dental Campo, Casa Jardim, Casali Lazer, Super Fiorella e Construtora Vaz de Melo.

O valor do combo, que serve duas pessoas – marmitas separadas com a carne, arroz, pirão e salada – é de R$ 40,00. Mais informações pelo telefone (44) 99904 3402, com Solange.