Promotoria de Justiça de CM recebe inscrições até o dia 13 para vaga de estágio de pós-graduação em Direito

A 1ª Promotoria de Justiça de Campo Mourão, no Centro Ocidental do estado, está com inscrições abertas para o preenchimento de uma vaga de estágio de pós-graduação em Direito. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 13 de março, na sede do Ministério Público na comarca (Rua Harrison José Borges, 326).

Podem inscrever-se os bacharéis em Direito que comprovem matrícula em curso de pós-graduação no momento da contratação. Para concorrer à vaga, é necessário apresentar cópias da identidade, do CPF, uma foto 3×4, currículo pessoal e ficha de inscrição preenchida, fornecida no local.

O candidato aprovado receberá bolsa-auxílio no valor de R$ 1.836 e auxílio-transporte de R$ 170 para estagiar de segunda a sexta-feira, por 6 horas diárias. O edital também prevê a formação de cadastro de reserva para eventuais oportunidades no período de validade do edital.

O teste seletivo será composto por três etapas, sendo uma prova objetiva, uma discursiva e entrevista pessoal. As duas provas serão aplicadas em 20 de março, às 13 horas, na sala D-8 da Faculdade Integrado de Campo Mourão (Av. Irmãos Pereira, 670). Os cinco primeiros colocados nas provas serão convocados à entrevista pessoal, em data a ser comunicada individualmente.

O resultado final será divulgado no site do MPPR em data a ser definida. Para mais informações ou eventuais dúvidas sobre o conteúdo programático, consulte o edital na íntegra.