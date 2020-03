O universo da Música Armorial em Campo Mourão

A trajetória musical de um homem em busca de seu grande amor é o ponto de partida espetáculo do grupo Rosa Armorial que vai se apresentar em Campo Mourão, no dia 5 de março, quinta-feira, às 20 horas, Teatro Municipal de Campo Mourão (Av. Comendador Norberto Marcondes, 684 – Centro). O show, com entrada gratuita, faz parte da turnê de lançamento do DVD “Rosa Armorial convida Antônio Madureira”.

Neste espetáculo, o grupo de câmara apresenta a arte armorial brasileira, fundada pelo escritor Ariano Suassuna (1927-2014), inspirada pela literatura de cordel, pelos sons de viola e rabeca acompanhados por cantos e pela xilogravura de folhetos de espírito mágico do romanceiro popular nordestino. Assim, durante a encenação a história funde elementos da cultura popular do Nordeste e do Paraná, com ritmos que passeiam pelo fandango, boi de mamão e repente.

O espetáculo narra musicalmente a trajetória de um homem itinerante, residente no Paraná, ponto de partida, que, em busca de sua amada percorre parte do Brasil, encontrando-se com representações folclóricas diversas. Ao chegar ao Nordeste, é informado de que deveria procurar pela Pedra do Reino, lugar místico de música, magia e sabedoria. O sábio deste local o ajuda e o tropeiro finalmente encontra sua amada. O encontro caracteriza a fusão das culturas através do tempo.

A flautista Marcela Zanette, uma das fundadoras do grupo, explica que o público vai se divertir com um espetáculo alegre com muita música, figurinos coloridos e intervenções cênicas. “Nós vamos descentralizar o Armorial do Nordeste e mostrar que ele pode estar em todo o Brasil a partir de um tratamento musical sobre diversas tradições populares”, esclarece.

A violinista Carla Zago, também fundadora do Rosa, completa dizendo que a apresentação traz uma música brasileira refinada e farta em elementos nacionais. “É uma fusão das culturas do país através do tempo, incluindo obras de Antônio Madureira (1949) e César Guerra-Peixe (1914-1993), além de composições autorais” finaliza.

A apresentação terá como convidado especial o músico potiguar Mestre Antônio Madureira – um dos fundadores do movimento Armorial – que participa da encenação com os integrantes do Rosa Armorial – Carla Zago (violino), Marcela Zanette (flautas), Du Gomide (viola caipira), Bruna Buschle (contrabaixo), Gabriela Bruel (percussão) e Denis Mariano (bateria). Nesta turnê também foram convidados o músico e cantor Carlinhos Ferraz e a bailarina Marina Prado. O projeto foi viabilizado pelo PROFICE – Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura.

Serviço: Rosa Armorial em Campo Mourão. Show de lançamento do DVD do grupo paranaense com a participação especial do Mestre Antônio Madureira.

Quinta-feira, dia 5 de março, às 20 horas, no Teatro Municipal de Campo Mourão (Av. Comendador Norberto Marcondes, 684 – Centro).

Entrada gratuita. Classificação etária: livre. Duração 75 min.